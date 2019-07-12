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Denizli'de korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 01:51 | Son Güncelleme

Denizli'de korkuluk demirine saplanan kediyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, korkuluk demirine boğazı saplanan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Mehmetçik Mahallesi 1298 Sokak'ta bir apartmanın giriş katında bir kedinin acıyla bağırdığını duyanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Adrese gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, demir korkuluğun sivri ucunun kedinin boğazına saplandığını belirledi.

Acı içinde kıvranan kediyi kalın bir bezle tutan itfaiye ekipleri, kediyi dikkatli bir çalışma sonucu kurtardı.

Yüksekten demir korkulukların üzerine düştüğü tahmin edilen kedi, itfaiye ekiplerince bir koliye konulduktan sonra tedavisinin yapılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniğine teslim edildi.

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