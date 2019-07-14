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Denizli’de KPSS heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 10:38 | Son Güncelleme

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilk oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı saat 10.15 itibarıyla başladı.ÖSYM tarafından düzenlenen 2019-Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, saat 10.15 itibarıyla başladı.

ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ilk oturumu Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı saat 10.15 itibarıyla başladı.
ÖSYM tarafından düzenlenen 2019-Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı’nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, saat 10.15 itibarıyla başladı. Adaylara belirlenen soruları çözmeleri için 130 dakika verildi. Sınava girecek adaylar, geç kalmamak için sabah erken saatlerde sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Denizli Büyükşehir Belediyesi, sınava girecek adaylara belediye otobüslerini ücretsiz yaptı. Polis ekipleri ise sınav merkezleri ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Sınava girecek adayların belgeleri tek tek kontrol edilerek, üzerleri arandı. Sınava giren adaylar, bir yıl boyunca sınav için çalıştıklarını ve heyecanlı olduklarını söylediler.
İkinci oturum olan Eğitim Bilimleri oturumu ise bugün saat 14.45’te başlayacak. 20 Temmuz Cumartesi ve 21 Temmuz Pazar günü ise KPSS Lisans ve Alan Bilgisi oturumları düzenlenecek.

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