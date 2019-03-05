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Denizli’de kristal uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde yapılan yol denetimleri sırasında bir aracın içerisinden 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.Buldan İlçe Jandarma ekipleri, Kadıköy Mahallesi’nde yaptıkları yol denetimlerinde A.U.

Denizli’de kristal uyuşturucu ele geçirildi

Denizli’nin Buldan ilçesinde yapılan yol denetimleri sırasında bir aracın içerisinden 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirildi.
Buldan İlçe Jandarma ekipleri, Kadıköy Mahallesi’nde yaptıkları yol denetimlerinde A.U. isimli şahsın plakası henüz belirlenemeyen aracını durdurarak arama yaptı. Ekipler araçta yaptıkları aramada yaklaşık 9 gram kristal uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.U. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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