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  4. Denizli'de kurşundan yapılmış 2 İncil ele geçirildi

Denizli'de kurşundan yapılmış 2 İncil ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 17:58 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, kurşundan yapılmış 2 adet 'İbranice' yazılı İncil ele geçirildi.

Denizli'de kurşundan yapılmış 2 İncil ele geçirildi

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, kurşundan yapılmış 2 adet 'İbranice' yazılı İncil ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ilçesinde tarihi eser satılacağı bilgisi üzerine dün harekete geçti. Operasyon düzenleyen polis, tarihi eser niteliği taşıyan 2 adet İncil'i satmak için müşteri aradığı iddia edilen K.Ş.'yi (29) gözaltına aldı. Üzerinde yapılan aramada ise kurşundan yapılmış İbranice yazılı 2 tarihi İncil ele geçirildi. Bulunan İncil'ler, tarihi araştırılmak üzere İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen K.Ş., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Denizli'de kurşundan yapılmış 2 İncil ele geçirildi

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