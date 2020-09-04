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  4. Denizli’de kuruyemiş fabrikasında patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Denizli’de kuruyemiş fabrikasında patlama: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 01:02 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, kuruyemiş fabrikasında gaz kaçağından meydana geldiği iddia edilen patlama ve ardından çıkan yangında 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.Edinilen bilgiye göre; saat 18.15 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde faaliyet gösteren kuruyemiş ve kuru bakliyat fabrikasında bir patlama meydana geldi.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, kuruyemiş fabrikasında gaz kaçağından meydana geldiği iddia edilen patlama ve ardından çıkan yangında 2 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; saat 18.15 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi 19 Mayıs Caddesinde faaliyet gösteren kuruyemiş ve kuru bakliyat fabrikasında bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından fabrikada başlayan yangın hızla büyüdü. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal ederek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan 1’isi bayan 3 işçi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından içeride mahsur kaldığı öne sürülen 2 işçi için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yapılan aramada kayıp oldukları belirtilen H.A. ve S.Y. isimli işçilerin cansız bedenlerine ulaşıldı. İki işçinin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Patlamayı haber alır almaz yakınlarının ekmek parası için çalıştığı fabrikaya koşan vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olmadı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, işçi yakınlarının yangın bölgesine geçmelerine izin verilmedi. Tüpten sızan gazın neden olduğu ileri sürülen patlama ve ardından çıkan yangında, fabrikanın bir bölümü tamamen kullanılamaz hale geldi. Büyük maddi hasarın oluştuğu yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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