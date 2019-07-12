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Denizli'de lavanta tarlalarına turist ilgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:30 | Son Güncelleme

Kentte ekim alanı son 4 yılda yaklaşık 200 kat artan lavanta tarlaları, turistlerin uğrak mekanı oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de ekim alanı giderek artan lavantaların tarlalardaki görsel şöleni, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 2015'de 5 dekar alanda başlatılan lavanta ekimi, bu yıl bin dekarın üzerine çıktı.

Ekonomik değeriyle ön plana çıkan lavanta tarlaları, bir yandan da eşsiz manzarasıyla turizme katkı sağlamaya başladı.

Doğal fotoğraf stüdyosu halindeki tarlalar, her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Dünya evine girmeye hazırlanan genç çiftler fotoğraf çekimi için lavanta tarlalarını tercih ederken, yerli ve yabancı turistler de eşsiz manzarayı görmek ve fotoğraflamak için bölgeye geliyor.

Lavanta tarlasında fotoğraf çektiren Ukraynalı turist Natelia Mariniç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pamukkale'ye turist olarak geldiğini ifade ederek, "Şans eseri sosyal medyadan burayı gördüm. Arkadaşlarımla gelmeye karar verdik. Buradan çok etkilendik. Ukrayna'da şu an lavanta turizmi çok popüler ama bu kadar büyük ve güzel bir yeri hiç görmemiştim. Buraya geldiğim için çok keyif aldım." diye konuştu.

Neşe Teke de "Arkadaşlarımızdan duyduk ve geldik. Burayı çok beğendik. Methedildiği kadar varmış. Denizli'nin güzel mekanlarından birisi ve insanların kesinlikle görmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Fotoğraf çekilmek için özel yerler yapılmış, çok güzel bir şekilde organize edilmiş. Bahçenin dikim işlemleri çok güzel bir şekilde yapılmış. Güzel formlar kullanılmış, dolayısıyla burada fotoğraf çekilmek çok keyifliydi. Arkadaşlarımızla fotoğraf çekildik." ifadelerini kullandı.

Brüksel'den tatil için Denizli'ye gelen Yasemin Akça da "Buradaki lavanta tarlasının ününü duyduk, fotoğraf çekilmeye geldik çocuklarımızla. Çok beğendik, çok güzel yapılmış, doğa harikası bir yer." dedi.

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