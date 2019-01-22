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Denizli'de lise öğrencisinin öldüğü trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 12:35 | Son Güncelleme

Zinnur Tomay'a çarpan minibüs şoförü tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki lise öğrencisi Zinnur Tomay'a çarparak ölümüne neden olduğu ileri sürülen minibüs sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Sarayköy Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Tomay'a çarpan minibüs sürücüsü Hidayet Kaya'nın, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Kaya, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dün, yarıyıl tatilinde girdiği işe giden 16 yaşındaki Zinnur Tomay, Hidayet Kaya yönetimindeki 20 M 0615 plakalı yolcu minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

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