DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesindeki hayvan pazarı, koyun ve keçilerde görülen Nodüler Ekzantemi Hastalığı (LSD) nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Çivril Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocakaya Mahallesi'ndeki bazı küçükbaş hayvanlarda halk arasında çiçek hastalığı olarak bilinen LSD'nin görüldüğü belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin hastalığın belirlendiği işletmeyi karantinaya aldığı bildirilen açıklamada, "İdari ve fenni tedbirler kapsamında Çivril Hayvan Pazarı 3 hafta süreyle kapatıldı." ifadelerine yer verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kocakaplan da koyun-keçi çiçeğinin ateşli ve bulaşıcı bir hastalık olduğunu kaydetti.

Bölgede gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Kocakaplan, ekiplerin aşı uygulamasına başladığını aktardı.

