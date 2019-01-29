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Denizli'de "LSD" karantinası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 21:15 | Son Güncelleme

Çivril ilçesinde koyun ve keçilerde LSD hastalığı tespit edilmesi üzerine hayvan pazarının 3 hafta kapatılmasına karar verildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesindeki hayvan pazarı, koyun ve keçilerde görülen Nodüler Ekzantemi Hastalığı (LSD) nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Çivril Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocakaya Mahallesi'ndeki bazı küçükbaş hayvanlarda halk arasında çiçek hastalığı olarak bilinen LSD'nin görüldüğü belirtildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerinin hastalığın belirlendiği işletmeyi karantinaya aldığı bildirilen açıklamada, "İdari ve fenni tedbirler kapsamında Çivril Hayvan Pazarı 3 hafta süreyle kapatıldı." ifadelerine yer verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kocakaplan da koyun-keçi çiçeğinin ateşli ve bulaşıcı bir hastalık olduğunu kaydetti.

Bölgede gerekli tedbirlerin alındığını vurgulayan Kocakaplan, ekiplerin aşı uygulamasına başladığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Karantina koyun-keçi çiçeği küçükbaş hayvan

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