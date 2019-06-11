Denizli'de mermer yüklü kamyon devrildi: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, 30 metre yükseklikten devrilen mermer blok yüklü aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kocabaş Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir mermer ocağında çalışan Rafet Özışık'ın kullandığı mermer blok yüklü kaya kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metre yükseklikten aşağıya devrildi.
Kazada ağır yaralanan Özışık, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Özışık'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
İşçinin, geri manevra yapmak istediği sırada aracın kontrolünü kaybederek ocağın zeminine düştüğü belirtildi.
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