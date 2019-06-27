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Denizli'de, metruk binada yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 14:45 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 katlı metruk binada, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Denizli'de, metruk binada yangın

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 katlı metruk binada, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Murat Dede Mahallesi 390 Sokak'taki 2 katlı kullanılmayan binada, saat 09.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen alevleri gören çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, söndürme çalışması başlattı. Alevler, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis, soruşturma başlattı.

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Denizli'de, metruk binada yangınDenizli'de, metruk binada yangınDenizli'de, metruk binada yangın

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