HABER

Denizli’de Mevlit Kandili dualarla idrak edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 22:42 | Son Güncelleme

Denizli’de Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.Peygamber Efendimiz Hz.

Denizli’de Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla Mevlid-i Nebi programı düzenlendi. Yatsı namazı sonrası başlayan ve akşam geç saatlere kadar devam eden programda cemaat ilahiler okuyup dua etti. Camiye gelenler arasında gençlerin ve çocukların çoğunlukta olması dikkatlerden kaçmadı. Yatsı namazını hep birlikte icra eden cemaat sonrasında dualar etti. Kandil dolayısı ile camiler dolup taşarken, yer bulamayan bazı vatandaşlar ise namazlarını yanlarında getirdikleri seccadeler üzerinde cami bahçelerinde kıldı.
Camiye gelen vatandaşların kandil duası ise savaşların, açlığın ve acıların yaşandığı İslam ülkelerinde ki sıkıntıların son bulması yönünde oldu.

Evine geldiği sırada dehşeti yaşadı! Evine geldiği sırada dehşeti yaşadı!
Başkent’te iki otobüs çarpıştı: 1 yaralıBaşkent’te iki otobüs çarpıştı: 1 yaralı
Bilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandıBilecik'teki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Murat Karayılan' açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Erdoğan'ın avukatından 'Man Adası' davası açıklaması

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Samimi sözler: Sevişme sahnelerinde...

Dünya devinden Merih'e inanılmaz para

Dünya devinden Merih'e inanılmaz para

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitmişti, ölüme atladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş'taki otobüs dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda yeni gelişme!

Belediye Başkanı'na silahlı saldırıda yeni gelişme!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

BM: Mursi'nin ölümü devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir

BM: Devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir!

'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı!

'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir Ünal’ın kızının nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.