Denizli'de midibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, bir kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Çivril'den şehir merkezine yolcu taşıyan midibüs, sağanağın etkili olduğu Denizli-Çal yolunun Zıpır Yokuşu mevkisinde şarampole devrildi.
Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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