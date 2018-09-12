Denizli'de minare inşaatından düşen kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde minare inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde, Osman Kaplan (26) bir caminin minaresinde sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek, zemine düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaplan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaplan'ın cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

