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Denizli'de minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 15:57 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kavşağa çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı minibüs, duvara çarpıp, devrildi.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, kavşağa çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı minibüs, duvara çarpıp, devrildi. Kazada, minibüsteki Ahmet Özkan (63) öldü, 4 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında, Kumkısık Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'dan Denizli yönüne giden Mehmet Yıldız yönetimindeki 20 BU 710 plakalı minibüs, kontrolsüz kavşakta karşıya geçmeye çalışan Adem Ali Atik yönetimindeki 09 ACK 189 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki duvara çarpıp, devrildi. Kazada araçtan fırlayan Ahmet Özkan, öldü, sürücü Yıldız ile Ayşe Yıldız, Yavuz Süleyman Yıldız ve Cennet Yıldız yaralandı.
Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Özkan'ın cansız bedeni ise yapılan otopsinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna gönderildi.

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