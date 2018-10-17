Denizli'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aslan Tok (30) idaresindeki 20 B 3342 plakalı otomobil, Kayhan Mahallesi Vatan Bulvarı'nda karşı istikametten gelen Halil Ensal yönetimindeki 20 M 0222 plakalı minibüs ile çarpıştı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Otomobil içinde sıkışan sürücü Aslan Tok, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada, sürücüler ile minibüsteki biri Suriye uyruklu 5 yolcu yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, şerit ihlali yapan otomobilin karşı yönden gelen yolcu minibüsüne çarpması ve çevredekilerin yardım etmesi yer alıyor.
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