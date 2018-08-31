Denizli'de mobilya atölyesinde yangın

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Akçeşme Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde H.N'ye ait mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Söndürme çalışmalarına fabrika sahipleri ile işçiler de katıldı.

Alevlerin çevredeki iş yerlerine sıçramaması için önlem alındı.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla söndürülen yangında, atölye ile park halindeki servis minibüsü ve bir otomobil hasar gördü.

