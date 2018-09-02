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Denizli'de nakliye deposunda yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 17:49 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki nakliye deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki nakliye deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm depoyu saran alevlere, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Bozburun Mahallesi'ndeki nakliye deposundan, saat 15.30 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı. Pazar günü olması nedeniyle kapalı olan depodaki dumanları fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 10 itfaiye aracı ile ekipler sevk edildi. İçinde otomobil lastiğinden çeşitli ev eşyalarına kadar çok sayıda yanıcı maddenin de bulunduğu 2 katlı depoda, alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri, 4 ayrı noktadan alevlere su sıkarak, müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

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