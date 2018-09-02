Denizli'de nakliye deposunda yangın (1)

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesindeki nakliye deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm depoyu saran alevlere, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Bozburun Mahallesi'ndeki nakliye deposundan, saat 15.30 sıralarında, dumanlar yükselmeye başladı. Pazar günü olması nedeniyle kapalı olan depodaki dumanları fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine 10 itfaiye aracı ile ekipler sevk edildi. İçinde otomobil lastiğinden çeşitli ev eşyalarına kadar çok sayıda yanıcı maddenin de bulunduğu 2 katlı depoda, alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri, 4 ayrı noktadan alevlere su sıkarak, müdahalede bulundu. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'e bir saygısızlık daha
Mardin'e turist akını! Oteller doldu, evlerini açtılar
İsrail basınından çok tartışılacak iddia! ABD'nin yaptığı teklifi açıkladı
Trabzon'da ilginç görüntü! Süs havuzunda karate
Savaşın ayak sesleri! İran dini lideri Hamaney orduya emri verdi
Erdoğan: Siz bizim kardeşimizsiniz, uyarıyoruz aman dikkat
Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar
Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
Vücudunu gören şaşkına dönüyor
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Okuyucu Yorumları 0 yorum