Denizli'de nakliye deposunda yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINDA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki nakliye deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 32 itfaiye aracı ve 100 personelin, yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
Ekiplerin 6 noktadan su ve köpük sıkarak müdahale ettiği yangından çıkan duman gökyüzünü kapladı. Denizlispor Yönetim Kurulu üyesi Fikret Akyol'a ait olduğu öğrenilen depoda, büyük çapta maddi hasar oluştu.
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
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