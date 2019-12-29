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  4. Denizli’de narkotik polisinden ‘sokak denetimi’

Denizli’de narkotik polisinden ‘sokak denetimi’

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 01:18 | Son Güncelleme

Denizli’de narkotik polisi öncülüğünde ‘sokak denetimleri’ gerçekleştirildi.

Denizli’de narkotik polisi öncülüğünde ‘sokak denetimleri’ gerçekleştirildi. 100’e yakın polisin katıldığı denetimlerde, sokaklar, kahvehaneler ve araçlar üzerinde denetim yapıldı. Uygulama sonrası 334 şahıs ve 201 aracın sorgusu yapılırken, üst aramalarında esrar yakalanan 2 şahıs ise gözaltına alındı
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde farklı birimlerinde destek verdiği 100’e yakın polisin katılımı ile Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde denetim yapıldı. Mahallenin giriş ve çıkışlarında sabit arama noktaları kuran ekipler ardından bölgede sokak araları ile kahvehanelerde denetim yaptı. Sokakta durdurulan şüpheli şahıslar ile kahvehanelerde ki şahısların kimlik kontrolleri ile üst aramaları yapıldı. Uygulamada 334 şahıs ve 201 aracın sorgusu yapılırken, denetimlerde hakkında 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Ayrıca 2 şüphelinin üzerinden ise 10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis tarafından durumundan şüphelenilerek girilen bir kahvehanede ise alkol alemi yapan şahıslarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Denetimler sonucunda trafik yönünden kusurlu 17 araca ise 13 bin 698 TL para cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca plakası olmayan bir minibüs de polis tarafından yakalanarak otoparka götürüldü.
Operasyon sonucunda üstlerinde esrar ile yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

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