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Denizli’de ‘Narkotim’ ekiplerinden bonzai operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

Denizli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıcısı kılığına girerek halk arasında bonzai olarak bilinen ‘Sentetik Kannabinoid’ imal eden zehir tacirlerine yönelik operasyon yaptı.

Denizli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanıcısı kılığına girerek halk arasında bonzai olarak bilinen ‘Sentetik Kannabinoid’ imal eden zehir tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 5 ayrı suçtan aranan ve ceza evi firarisi olan 1 kişi tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı istihbarat çalışmaları sonrasında Kurban Bayramı öncesi imal ettikleri sentetik kannabinoid maddesini piyasaya sürmeye hazırlanan zehir tacirlerine yönelik operasyon yaptı.
Zehir tacirlerinin yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri günü birlik kiralanan apartlara sakladığı bilgisini alan Narkotim ekiplerince yapılan titiz çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde saklanan adres tespit edildi. Adresin tespit edilmesi ile birlikte ikamet çevresinde güvenlik önlemi alan Narkotim ekipleri adrese bakın düzenledi. Baskında narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 2 paket halinde 0,56 gram bonzai diye adlandırılan sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

5 ayrı suçtan aranan ve ceza evi firarisi olan zehir tacire polisten kaçamadı
Bir başka operasyonda ise sentetik kannabinoid maddesi satışı yapılan Merkezendi ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan aparttaki zehir tacirlerinin yakalanması amacıyla uyuşturucu madde kullanıcısı kılığına girerek operasyon düzenleyen Narkotim ekipleri, F.U. isimli şahsı bulunduğu apartta kıskıvrak yakaladı. Şüphelinin kaldığı apartında yapılan aramada Kurban Bayramı sırasında satışa sunulmak üzere hazırlanan 51 paket halinde 17 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Devam eden aramada Sentetik kannabinoid maddesi imalatında kullanılan, insan sağlığı açısından son derece tehlikeli olan böcek ilacı, tütün ve fare zehirleri gibi 681 gram zehirli kimyasal madde ele geçirildi. Ele geçirilen bu zehirli kimyasalların yapılan incelemesinde ölümcül nitelikte yüzde 98 oranında saf zehir olduğu ve bağımlılılık yapması amacıyla imal edilen uyuşturucu maddelerin üzerine püskürtülerek etkisinin artırıldığı tespit edildi. Bunun yanı sıra uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda materyal bulundu. Ayrıca yakalanan şahsın 5 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.
Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli mercilere sevk edilen F.U., isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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