Denizli'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi açıldı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de yapımı tamamlanan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 'Cumhur ittifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve merkeze ismi verilen AK Partili Nihat Zeybekci, "5 yıl içinde kaybettiği 20 yılı, İzmir'e kazandıracağız. 1 Nisan'da o zeybek Konak Meydanı'nda oynanacak" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Osman Zolan, Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ayrıca merkeze ismi verilen AK Partili Nihat Zeybekci, ilçe belediye başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda katıldı. Açılış öncesi Zeybekci'nin Denizli Belediye Başkanlığı yaptığı dönemin anlatıldığı kısa film izletildi. Ardından sahneye çıkan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Müzik Grubu ve Halk Dansları Topluluğu, performanslarını sergiledi.

'CAM KUBBESİYLE TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ'

Açılış konuşmasını yapan Başkan Zolan, Denizli'yi en üst düzeyde sanat ve kültür ile buluşturmak istediklerini belirterek, "2013 yılında tesisin temelini atmak nasip oldu. Yaklaşık 6 yılda devasa inşaatı bitirdik. Kültür merkezimiz, 5 bin metrekarelik cam kubbesiyle Türkiye'nin en büyüğü. Tesise kentte en çok emeği olan birisinin adını koymak istedik. Meclis kararıyla Nihat Zeybekci isminin verilmesi kararlaştırıldı. Burası her yönüyle Denizli'nin sanatının, kültürünün ve ilminin kalbinin attığı yer olacaktır. Burası Türkiye'de ve Ege Bölgesi'nde örnek bir projedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'O ZEYBEK, KONAK MEYDANI'NDA OYNANACAK'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Zeybekci ise kültür merkezine isminin verilmesinin kendisini çok duygulandırdığını söyledi. Belediye başkanı olarak seçildiği 2004 yılında Denizli'de taş üstüne taş koymak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini anlattı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde İzmir'i kazanmak istediklerini kaydeden Zeybekci, "1 Nisan'dan itibaren göreceksiniz; 5 yıl içinde kaybettiği 20 yılı İzmir'e kazandıracağız. İzmir denildiği zaman bu salonlardan sayısızca olması lazım. 4,5 milyonluk bir metropol ama ne yazık ki ihmal edilmiş. Üzeri bir de becerisizlik ve ideolojik perdeyle örtülmüş. 1 Nisan'da o zeybek Konak Meydanı'nda oynanacak" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle kültür merkezi hizmete açıldı. Başkan Zolan, Nihat Zeybekci'ye, kültür merkezine adının verilmesinin kararlaştırıldığı meclis kararını sundu.

BURAY KONSERİ

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin açılışında, şarkıcı Buray konser verdi. Kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 1 saat süren konserde, Buray'ın sahne performansı, katılımcılardan yoğun alkış aldı.