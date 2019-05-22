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Denizli'de öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 14 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

Denizli'de öğrenci servisi ile cip çarpıştı: 14 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde cip ile öğrenci servisinin çarpışması sonucu 10'u öğrenci 14 kişi yaralandı.

Kudsi Kabalar yönetimindeki 20 S 0312 plakalı öğrencileri taşıyan minibüs, Ali Tartanel Caddesi'nde, Adil Kabaca'nın kullandığı 20 ABF 376 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan öğrenciler, itfaiyenin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile 10'u öğrenci 14 kişi, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Bu arada öğrencilerin cimnastik müsabakasına gittiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci servis trafik kazası

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