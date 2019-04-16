HABER

Denizli'de öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 34 yaralı -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 09:14 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, öğrencileri taşıyan tur otobüsü kontrolden çıkıp devrildi.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, öğrencileri taşıyan tur otobüsü kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, 22'si öğrenci, 34 kişi yaralandı. Antalya yönünden gelen henüz sürücüsü belirlenemeyen Öz Antalya Tur'a ait 07 GCR 07 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkıp yan yattı. Kazada, otobüste bulunan 22 ortaokul öğrencisi, 4 öğretmen, 5 veli, 1 rehber ve 2 şoför yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkarılan 1’i ağır 34 yaralı, çevre hastanelere kaldırıldı.

PARTNERSiz bir de makyajlı halini görün!Siz bir de makyajlı halini görün!
Oyun oynamak isteyen farenin hazin sonuOyun oynamak isteyen farenin hazin sonu
Bu kareyi gören yurt dışı sanıyor! Türkiye'nin nazar boncuğuBu kareyi gören yurt dışı sanıyor! Türkiye'nin nazar boncuğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

850 yıllık tarih kül oldu! 'Hiçbir şey kalmayacak'

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

YSK'dan Maltepe açıklaması: Sayımın ivedilikle tamamlanması gerekiyor

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin dekolteli paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Erdoğan imzaladı! Atama Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama Resmi Gazete'de

Arkadaş ziyareti sırasında feci ölüm!

Arkadaş ziyareti sırasında feci ölüm!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Soylu 'muhteşem' diyerek duyurdu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Mahalle savaş alanına döndü! Polis mahalleye giriş çıkışları kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu kareyi gören yurt dışı sanıyor! İşte Türkiye'nin nazar boncuğu

Bu kareyi gören yurt dışı sanıyor! Türkiye'nin nazar boncuğu

Muğla merkezli çok sayıda ilde operasyon!

Muğla merkezli çok sayıda ilde operasyon!

Dünyanın en hızlı kuşu deniz kırlangıcı av peşinde! Nefes kesen anlar

Dünyanın en hızlı av peşinde! Nefes kesen anlar

Cumhurbaşkanı Atama Kararı Resmi Gazete’de

Erdoğan imzaladı! Atama Resmi Gazete'de

DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

DEAŞ terör örgütü sikke bastırmış! Sakarya'da ele geçirildi

İstanbul'da geniş çaplı uyuşturucu operasyonu!

Dev uyuşturucu operasyonu! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.