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Denizli’de öksüz çifte ‘imece’ usulü düğün

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 13:47 | Son Güncelleme

Denizli’de evlenmek isteyen ve ikisi de öksüz olan çiftin düğünü sosyal medya üzerinde başlatılan kampanya ile imece usulü ile yapıldı.

Denizli’de evlenmek isteyen ve ikisi de öksüz olan çiftin düğünü sosyal medya üzerinde başlatılan kampanya ile imece usulü ile yapıldı. Düğünde gelinlik de hayırseverler tarafından alınırken, düğün olduğunu duyan hayırsever vatandaşlar ise hiç tanımadıkları çiftin düğününde takı takmak için adeta seferber oldu.
Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve ikisi de öksüz olan Özlem Palaz ve Murat Yıldız isimli çift dünya evine girmeye karar verdi. Ancak düğün yapacak paraları olmayan hatta gelinlik ve damatlık dahi alamayacak durumda olan çiftin imdadına önce komşuları yetişti. Masrafların belirli bir kısmını karşılayan komşuları maddi yükün altından kalkamayınca bu defa çareyi, durumu sosyal paylaşım gruplarından paylaşarak yardım istemekte buldu. Yapılan paylaşımları gören hayırsever vatandaşlar duruma kayıtsız kalmayarak harekete geçti. Palaz ve Yıldız çifti için ilk iş olarak önce gelinlik ve damatlık alındı, ardından nikah işlemleri yapıldı. Çift Merkezefendi ilçesinde dün kıyılan nikah ile dünya evine girdi. Ardından damat Murat Yıldız’ın oturduğu evin önünde düğün yapıldı.

Hayırseverler takı takmak için düğüne akın etti
Akşam saatlerinde düğün yapılacağını yine sosyal medyadan duyan vatandaşlar ise adeta eğlenceye akın etti. Düğüne gelen hayırsever vatandaşlar hiç tanımadıkları gelin ve damada altınlar ve paralar takarak destek oldu. Düğünün bütün masrafları imece usulü ile sosyal paylaşım sitesinde yapılan paylaşımlar ile yapıldı. Bir organizasyon şirketi müzik sistemini ücretsiz olarak düğüne tahsis etti, diğer hayırseverler ise gelin arabası, masa ve sandalye ile düğün pastası masraflarını karşıladı. Adeta imece usulü ile yapılan düğünde davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar gönüllerince eğlendi.

“Emeği geçenlerden Allah razı olsun”
Öksüz oldukları için kimseleri ve maddi durumları olmayan Yıldız çifti ise dünya evine girmenin mutluluğu ve heyecanını doyasıya yaşadı. Mutlulukları yüzlerinden okunan çiçeği burnunda çift düğünde emeği geçen herkese ve özellikle Denizli Trafik Yaşam Grubu üyelerine minnettar olduklarını dile getirdiler.
Kendilerinin düğün yapmak için güçlerinin olmadığını ifade eden çift ‘emeği geçenlerden Allah razı olsun’ diyerek teşekkürlerini bir kez daha dile getirdiler.

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