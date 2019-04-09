Denizli'de okul idarecilerine darp iddiası

İddiaya göre daha sonra müdür odasına giren öğrenci ve yakınları okul müdürü Ahmet Ferit Akgün ile yardımcıları Yusuf Zengin ve Tarık Ertunç'u darbetti.

Oğuz, gazetecilere, olayın savcılığa intikal ettiğini belirterek, "Bundan sonraki süreç adli makamlarımız tarafından değerlendirilecektir. Böyle başarılı bir okulumuzda gerçekleşen bu olayı eğitim camiamız adına nefretle kınıyorum, esefle kınıyorum. İnşallah bir daha böyle bir olay cereyan etmez. Olay gerçekten son derece acı ve vahim bir olay. Hem adli yönden hem idari yönden soruşturma devam ediyor." dedi.

Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen Denizli şubelerinin yöneticileri ve sendikalara bağlı öğretmenler de okula gelerek olaya tepki gösterdi.

Eğitim-Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, olayı kınadıklarını belirterek "Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı sorunu, en temel meselelerimizden biri haline gelmiştir. Hayatlarını, çocuklarımızın daha iyi olmasına vakfeden eğitimcilere yönelik saldırıların önü alınmazsa, şiddet hastalığı bütün toplumu saracak, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacaktır. Eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için herkes elini taşın altına koymalı, üzerine düşeni yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Eğitimciye şiddete hayır", "Öğretmenine değer ver", "Şiddete dur de" pankartları taşıyan sendika üyeleri de "Öğretmen kutsaldır, şiddete hayır" sloganları atarak olayı kınadı.

