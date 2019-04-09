HABER

Denizli'de okul idarecilerine darp iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 17:07 | Son Güncelleme

Merkezefendi ilçesindeki Sevil Kaynak Ortaokulunun müdürü ile iki yardımcısını darbettiği gerekçesiyle bir öğrenci ve yakınları gözaltına alındı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Sevil Kaynak Ortaokulunun müdürü ve yardımcılarını darbettiği gerekçesiyle öğrenci ve yakınları gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sırakapılar Mahallesindeki Sevil Kaynak Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi K.B.Ö, disiplin suçu işlediği gerekçesiyle sabah okula alınmayınca durumu ailesine söyledi.

Okula gelen K.B.Ö'nün babası S.Ö, annesi S.Ö. ve amcası O.Ö. koridorda okul idarecileriyle tartıştı.

İddiaya göre daha sonra müdür odasına giren öğrenci ve yakınları okul müdürü Ahmet Ferit Akgün ile yardımcıları Yusuf Zengin ve Tarık Ertunç'u darbetti.

İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, öğrenci ve yakınlarını gözaltına aldı.

Hastaneye kaldırılan Akgün ayakta tedavi edilirken, kaburgasında kırık tespit edilen Zengin'e iki, yüzünde morluklar oluşan Ertunç'a ise 5 gün iş görmez raporu verildi.

Okul idarecileri, öğrenci ve yakınları hakkında şikayetçi oldu.

Olayın duyulmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, okula gelerek okul idarecileri ve öğretmenlerle görüştü.

Oğuz, gazetecilere, olayın savcılığa intikal ettiğini belirterek, "Bundan sonraki süreç adli makamlarımız tarafından değerlendirilecektir. Böyle başarılı bir okulumuzda gerçekleşen bu olayı eğitim camiamız adına nefretle kınıyorum, esefle kınıyorum. İnşallah bir daha böyle bir olay cereyan etmez. Olay gerçekten son derece acı ve vahim bir olay. Hem adli yönden hem idari yönden soruşturma devam ediyor." dedi.

Eğitim-Bir-Sen, Eğitim-İş ve Eğitim-Sen Denizli şubelerinin yöneticileri ve sendikalara bağlı öğretmenler de okula gelerek olaya tepki gösterdi.

Eğitim-Bir-Sen Denizli Şube Başkanı Feyzullah Öselmiş, olayı kınadıklarını belirterek "Bugün gelinen noktada, öğretmene saygı sorunu, en temel meselelerimizden biri haline gelmiştir. Hayatlarını, çocuklarımızın daha iyi olmasına vakfeden eğitimcilere yönelik saldırıların önü alınmazsa, şiddet hastalığı bütün toplumu saracak, dolayısıyla yarınlarımız karanlık olacaktır. Eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır. Ciddi bir sorun olan şiddete çözüm bulunması için herkes elini taşın altına koymalı, üzerine düşeni yapmalıdır." ifadelerini kullandı.

"Eğitimciye şiddete hayır", "Öğretmenine değer ver", "Şiddete dur de" pankartları taşıyan sendika üyeleri de "Öğretmen kutsaldır, şiddete hayır" sloganları atarak olayı kınadı.

PARTNERBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyinBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyin
Çakın mazbatasını alarak göreve başladıÇakın mazbatasını alarak göreve başladı
Gaziantep'te dolu ve sağanak sele neden olduGaziantep'te dolu ve sağanak sele neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
darp Disiplin eğitim Okul Uzaklaştırma Veli

En Çok Okunan Haberler

CHP'den İstanbul'da oy farkı açıklaması

CHP'den İstanbul'da oy farkı açıklaması

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bir kişi telefonla konuşurken tren çarpması sonucu öldü

Feci ölüm! Cep telefonu sonunu getirdi!

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! İşçileri taşıyan otobüs devrildi

Denizli'de 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul basıp terör estirdi

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.