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Denizli'de okul müdürü kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 14:27 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü okul müdürü Melahat Canbaz (38), yaralandı.

Denizli'de okul müdürü kazada yaralandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde su kanalına uçan otomobilin sürücüsü okul müdürü Melahat Canbaz (38), yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında, Gölcük Mahallesi Akşar yolu Karapınar mevkisinde meydana geldi. Gölcük Mahallesi'ndeki Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Melahat Canbaz, göreve giderken yönetimindeki 20 KC 284 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil, yoldan çıkıp içinde bir miktar su bulunan su kanalına uçtu. Yan yatan otomobilin sürücüsü Canbaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, hafif yaralı Melahat Canbaz'ı Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Canbaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Denizli'de okul müdürü kazada yaralandıDenizli'de okul müdürü kazada yaralandı

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