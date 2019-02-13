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Denizli’de okul servis aracının karıştığı kazada faciadan dönüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2019 19:50 | Son Güncelleme

Denizli’de içerisinde 15 öğrencinin bulunduğu okul servis aracının karıştığı trafik kazasında faciadan dönülürken olayda 5 kişi yaralandı.

Denizli’de içerisinde 15 öğrencinin bulunduğu okul servis aracının karıştığı trafik kazasında faciadan dönülürken olayda 5 kişi yaralandı. Kazada yaralanarak otomobil içerisinde sıkışan bir sürücüyü itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza Denizli-Aydın karayolu Beylerbeyi Kavşağı’nda meydana geldi. Mehmet Köse idaresindeki 20 FP 102 plakalı otomobil kavşakta henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü içerisinde 15 öğrencinin bulunduğu Hilmi Genç yönetimindeki 20 SC 479 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekip sevk edildi. Kazada servis aracında bulunan ismi henüz belirlenemeyen 4 öğrenci ile sürücü Köse yaralandı. Yaralılar olay yerinde hazır bekleyen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılırken, sürücü Köse ise sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesi sonrası çıkarılabildi. Ardından Köse hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan servis aracının Denizli merkezdeki ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencileri Sarayköy ilçesine götürdüğü belirtildi. Kazada yaralanan öğrenciler hastanedeki müdahalelerinin ardından taburcu edildi.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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