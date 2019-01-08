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Denizli'de okullara kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 12:52 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de gece başlayarak sabaha kadar aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli'de okullara kar tatili

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de gece başlayarak sabaha kadar aralıklarla süren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde okullar tatil edildi.
Denizli'nin yüksek kesimleri başta olmak üzere kent merkezi de güne karla uyandı. Gece başlayarak aralıklarla süren yağışta kar kalınlığı kent merkezinde 5 santimetreyi, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için Çameli, Çardak ve Tavas ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların tamamı, Pamukkale ilçesinin sadece Akdere, Belenardıç, Gözler, Güzelpınar ve Uzunpınar mahallelerindeki ilk ve orta dereceli okullar, Babadağ, Çal ve Honaz ilçelerindeki ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitim 1 gün tatil edildi.
KARAYOLUNDAKİ OLUMSUZLUK SÜRDÜ
Denizli- Antalya karayolunda gece etkili olan kar yağışının yarattığı olumsuzluk, gündüz de sürdü. Cankurtaran Mevkii'nde buzlanma nedeniyle, sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Polis ekipleri, trafik akışının aksamaması için karayolunda sürekli devriye gezdi. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Polis ekipleri, Denizli çıkışında denetim yaparak, kış lastiği olmayan ticari araçlar ve çekici araçların geçişine izin vermedi.

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Denizli'de okullara kar tatiliDenizli'de okullara kar tatiliDenizli'de okullara kar tatiliDenizli'de okullara kar tatili

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