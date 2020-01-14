HABER
  4. Denizli'de öldürülen iki kardeşin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Denizli'de öldürülen iki kardeşin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

Denizli'de öldürülen iki kardeşin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

AFYONKARAHİSAR (AA) - Denizli'de alacak meselesi yüzünden vurularak öldürülen iki kardeşin cenazesi, memleketleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel köyünde toprağa verildi.

Veysel Akpınar (31) ve Mustafa Akpınar (40) kardeşlerin cenazesi, kara yolu ile memleketleri Demirbel köyündeki babaevine getirildi. Burada helallik alınan iki kardeş için Demirbel Köyü Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

İki kardeşin cenazesi namazın ardından köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.

Şüpheli Hüseyin Arslan 12 Ocak Pazar günü, aralarında alacak meselesi olduğu ileri sürülen iki kardeşi ve Ramazan Küçük'ü tabancayla öldürmüş, daha sonra da kendini vurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
Silahlı soyguncu yüz tarama sistemi ile 24 saat geçmeden yakalandıSilahlı soyguncu yüz tarama sistemi ile 24 saat geçmeden yakalandı
Erzurum'da çocuklar 'Anadolu Masalları'yla buluştuErzurum'da çocuklar 'Anadolu Masalları'yla buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Denizli

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevindeki oğlu yanarak ölmüştü! Yetkililere seslendi

Cezaevindeki oğlu yanarak ölmüştü! Yetkililere seslendi

Ekrem İmamoğlu'ndan Sakine Cansız ve Selahattin Demirtaş'ın kitabıyla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cansız ve Demirtaş'ın kitabıyla ilgili açıklama

Köpeği kurulayan temizlik işçisinin görüntüsü sosyal medyada çok konuşulmuştu! Geçmişinden dram çıktı

Sosyal medyada çok konuşulmuştu! Geçmişinden dram çıktı

’İnsanlara zarar verse daha mı iyi olacak’ deyip, köpeği bıçaklayarak öldürdü

’İnsanlara zarar verse daha mı iyi olacak’ deyip öldürdü

Erken Rezervasyon Kıbrıs Otelleri

Erken Rezervasyon Kıbrıs Otelleri

Son dakika: İstanbul Valiliği duyurdu: 1 balıkçının daha cesedine ulaşıldı

Valilik acı haberi duyurdu: Cesedine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.