Denizli’de orman yangını

Denizli’nin Acıpayam ilçesi ile Çameli ilçeleri arasında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın havadan ev karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Acıpayam ilçesine Suçatı Mahallesi Geriz mevkindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı, arazöz ve 1 helikopter müdahale edildi. Yangında yaklaşık 4 dönüm arazinin yandığı olayda yangında yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

