HABER

Denizli'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 12:01 | Son Güncelleme

Denizli'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 5 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Nezihi Aytekin (56) idaresindeki 06 FK 8001 plakalı otomobil, Denizli-Bozkurt kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi girişinde kontrolden çıkarak refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Nezihi Aytekin ile eşi Memnune (54), gelini Fatma (30) ile torunları Nisa (3) ve Berra Sıla (8) itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin çevredeki hastanelere kaldırdığı yaralılardan Memnune Aytekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'5 gündür izliyorlar ama yaklaşamıyorlar! 'Böylesiyle ilk kez karşılaştım'
İŞKUR’dan 160 öğrenciye part time iş imkanıİŞKUR’dan 160 öğrenciye part time iş imkanı
4 bin 135 rakımda ‘çocuk istismarı’ mesajı4 bin 135 rakımda ‘çocuk istismarı’ mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
itfaiye otomobil sıkışma trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güneşin en güzel halini görmek için Nemrut Dağı'na çıktılar

Güneşin en güzel hali! Görmek için oraya akın ettiler

Nazmi Mete Cantürk'ün ev hapsi kaldırıldı!

Flaş gelişme! Ev hapsi kaldırıldı

Nemrut Dağı'na zorlu yolculuk

Her gün bu yolu geçiyorlar! Tam 15 kilometre boyunca...

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

İzmir'de akılalmaz olay! "Bunun adı Vandalizmdir"

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

TSK'dan Anıtkabir açıklaması!

Cadde ortasında feci anlar! Saniye saniye görüntülendi

Cadde ortasında feci anlar! Kimse bakamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.