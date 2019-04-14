Denizli'de otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Emre Soytekin'in (26) kullandığı 20 GK 694 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Ali Dartanel Caddesi Özel Sağlık Hastanesi kavşağı yakınlarında devrildi. Otomobil, refüjdeki iki ağaca çarparak durabildi.
Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü Soytekin ile otomobildeki Tarkan Çetinbay (24), kaldırıldıkları özel hastanede yaşamlarını yitirdi.
Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Metehan Bitiktaş'ın (20) hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum