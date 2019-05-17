Denizli'de otomobil devrildi: 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sakin Ersoysal yönetimindeki 64 LL 129 plakalı otomobil eski cezaevi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

Çevredekiler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kaza yerine gelen ekipler otomobilde sıkışan sürücü ile yolcular Elif ile Arife Ersoysal'ı yaptığı çalışmanın ardından çıkarttı.

Yaralılar, Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İftar yemeğine gittikleri öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

