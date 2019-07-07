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Denizli’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 14:26 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 31 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Merkezefendi ilçesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö. (38) yönetimindeki 48 TT 781 plakalı otomobil ile Tuncay Haliloğlu (31) idaresindeki 20 SC 714 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motor sürücüsü metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan Haliloğlu, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Haliloğlu’nun cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde geniş çaplı inceleme yaparken, otomobil sürücüsü T.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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