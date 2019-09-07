HABER

Denizli’de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 17:13 | Son Güncelleme

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında hızını alamayan otomobil kamyona arkadan çarptı.

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında hızını alamayan otomobil kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Honaz ilçesinde, Denizli-Afyon karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi belirlenemeyen sürücü yönetimindeki 20 V 1438 plakalı otomobil hızını alamayıp aynı istikamette ilerleyen ve ismi henüz belirlenemeyen 20 H 3020 plakalı kamyona arkadan çarparak şarampole yuvarlandı. Otomobil içerisinde bulunan 1 kişi ağır yaralanarak araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi.
Otomobil içerisinde sıkışan 1 şahıs itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Denizli’de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Denizli’de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Denizli’de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Denizli’de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Denizli’de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Denizli’de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Denizli’de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Denizli’de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Denizli’de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Denizli’de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Denizli’de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Denizli’de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı

Denizli’de otomobil kamyona çarptı: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

AK Parti'den CHP'ye sert eleştiri!

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Dışişleri'nden ABD'nin seyahat uyarısına sert tepki

Dışişleri'nden ABD'nin seyahat uyarısına sert tepki

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.