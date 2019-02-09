Denizli'de otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ters şeride girmeye çalışan otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Yaşar Saniye Gemici Anadolu Lisesinde Almanca öğretmeni olan Şeyma Kasterli (30) kullandığı 09 YM 859 plakalı otomobille Bağbaşı Mahallesi Saray Caddesi'ndeki bölünmüş yol üzerinde dönüşü yasak olan bölgeden karşı şeride geçmeye çalıştı.
Bu sırada Acıpayam Bulvarı üzerinde seyir halindeki Himmet Akbaş'ın kullandığı 20 KD 201 plakalı kamyon, otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki kaldırıma çıkarak durabildi.
İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü Kasterli ile annesi Kübra (65) ve dayısı Halil Verim'i kurtardı.
Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Halil Verim, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!
Karagümrük çetesine operasyon!
Erdoğan'dan Kartal'da çöken binayla ilgili açıklama
İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı
Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı
Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak
Dünyanın her yerinde aranan isim Kayseri'de yakalandı
Rusya'da deprem! Putin hepsinin görevine son verdi
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı
Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!
Okuyucu Yorumları 0 yorum