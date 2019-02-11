Denizli'de otomobil nehre devrildi: 2 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin nehre devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Soner Şaşman yönetimindeki 20 ABF 138 plakalı otomobil, sabaha karşı Kavakköy Mahallesi yakınlarında Büyük Menderes Nehri'ne devrildi.

Çevredekiler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile yanındaki Bayram Kızıloğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bir bölümü suya gömülen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Mertan Korkmaz ile Hüseyin Doğru, 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna konuldu.

