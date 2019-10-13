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Denizli'de otomobil ormanlık alana devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 17:31 | Son Güncelleme

Denizli'de otomobil ormanlık alana devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde, yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten ormanlık alana devrilen otomobilde bulunan 8 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güler Kaykın (44) idaresindeki otomobil, Karateke Mahallesi Gündoğmuş mevkisinde yoldan çıkarak, yaklaşık 20 metre yükseklikten ormanlık alana devrildi.

Olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Kaykın ile yanında bulunan eşi Murat Kaykın (45), kızı Berra Kaykın (8), Mustafa Yenitürk (40), Emine Yenitürk (39) araç içerisinde sıkıştı.

Yaralılar ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 8 yaşındaki Berra Kaykın hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ailenin, ormanlık alana mantar toplamak için gittikleri, kazanın dönüşte meydana geldiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
AFAD denizli trafik kazası itfaiye mantar otomobil

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