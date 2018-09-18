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Denizli'de otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 14:26 | Son Güncelleme

Denizli'de otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Muğla istikametine giden Ender Noyıllı idaresindeki 20 HV 622 plakalı otomobil, Akyar Mahallesi yakınlarında refüje çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü, eşi Gülcan ile çocukları Aybüke, Ümmü Sena ve Ecrin Noyıllı, Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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aile Çocuk Denizli devrilme itfaiye Kaza

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