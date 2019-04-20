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Denizli'de otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 14:08 | Son Güncelleme

Denizli'de otomobil refüje çarptı: 5 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Antalya istikametine giden Fatma Tağcı yönetimindeki 09 EA 883 plakalı otomobil, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda refüje ve demir korkuluklara çarptı.

Kazada sürücü ile otomobildeki Esin Şimşek (19), Güldane (19), Havva (7) ve Şerife Öztekin (42) yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Denizli otomobil trafik kazası yaralı

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