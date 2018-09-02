Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Halil Gündüz'ün kullandığı 64 SK 087 plakalı otomobil, Denizli-Uşak karayolunun ilçe girişinde şarampole devrildi.
Aracın camından yola fırlayan sürücü kaza yerinde, Ramazan Aydın ise kaldırıldığı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan, kimliği henüz belirlenemeyen yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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