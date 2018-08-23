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Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 00:15 | Son Güncelleme

Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İmamlar Mahallesi mevkisinde Hayati Alkın idaresindeki 20 ATY 14 plakalı otomobil şarampole devrildi.

Uçuruma yuvarlanmak üzereyken ağaca çarparak duran otomobilde Hayati, Hediye ve Mahmut Alkın ile Günfer Turhan yaralandı.

Araçta sıkışan yaralılar, ekiplerce çıkartılarak Çameli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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AĞAÇ Kaza otomobil şarampol trafik

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