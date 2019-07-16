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Denizli'de otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 09:34 | Son Güncelleme

Denizli'de otomobil sulama kanalına devrildi: 2 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'de sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Akhan Mahallesi Barlan mevkisinden geçen sulama kanalında ters devrilmiş otomobili gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı dalgıç ekipleri 20 R 0667 plakalı otomobildeki 2 kişiyi çıkardı.

Sağlık ekipleri, kimlik bilgileri tespit edilen Ramazan Sözer (53) ile yanındaki Yusuf Özerer'in (45) boğularak öldüğünü belirledi.

Cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 2 kişinin dün öğleden sonra piknik amacıyla Gökpınar Barajı mevkisine gittikleri, dönüş yolunda otomobilin sulama kanalına devrilmiş olabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
dalgıç Piknik sulama kanalı trafik kazası

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