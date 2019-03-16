Denizli'de otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede öldü.

Çamlaraltı Mahallesi Çamlık Caddesi'nde Oğuzhan Karabağ'a (27), yol kenarına park ettiği 20 ZH 333 plakalı otomobile bindiği sırada, başka bir otomobilden zanlı ya da zanlılarca ateş açıldı.

Emlak müşavirliği yaptığı öğrenilen Karabağ, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Karabağ, ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin otomobilde yaklaşık 20 mermi izi bulunduğu, otopsisinde maktulün kafasına 3, vücuduna ise 11 kurşunun isabet ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

- Babası ve ağabeyi cinayetten tutuklanmıştı

Öte yandan, Oğuzhan Karabağ'ın babası Halil ve ağabeyi Kutluğhan Karabağ'ın 9 Kasım 2018'te Merkezefendi ilçesinde inşaat firması sahibi Mehmet Yamer'in öldürülmesi ve sekreteri Revzan Akbulut'un yaralanmasıyla ilgili tutuklandığı, silahlı saldırının da bu olayla ilgili olabileceği değerlendiriliyor.

