HABER

Denizli’de otomobilin çarptığı kamyonet tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 22:13 | Son Güncelleme

Denizli’de otomobilin arkadan çarptığı kamyonet takla atarak tarlaya devrildi.

Denizli’de otomobilin çarptığı kamyonet tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli’de otomobilin arkadan çarptığı kamyonet takla atarak tarlaya devrildi. Kazada kamyonette bulunan 19 yaşındaki genç hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Çivril ilçesi Cabar Mahallesi’nde meydana geldi. Hatice A. idaresindeki 20 L 1322 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünde giden Mehmet Korucu (30) yönetimindeki 20 LF 334 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yoldan çıkan kamyonet, takla atarak tarlaya devrildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kamyonette bulunan Mustafa Kırnata’nın (19) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ise ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemeler sonrası gencin cenazesi de otopsi yapılmak üzere Çivril Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Denizli’de otomobilin çarptığı kamyonet tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

PARTNERAnnesinin izinde!Annesinin izinde!
Apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendiApartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
Avcılar’da silahlı kavga: 3 yaralıAvcılar’da silahlı kavga: 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye maçının iptali için Fransa'dan flaş talep!

Türkiye maçının iptali için Fransa'dan flaş talep!

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Harekatta yaralanan uzman çavuştan flaş açıklamalar

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Bomba iddia! Eşini Victoria Secret meleği ile aldattı

Bomba iddia! Eşini Victoria Secret meleği ile aldattı

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.