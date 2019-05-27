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Denizli'de otomobilin çarptığı şehit babası hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 02:41 | Son Güncelleme

Denizli'de otomobilin çarptığı şehit babası hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde, otomobilin çarptığı şehit babası hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Uşak'tan Denizli istikametine giden Ali E. yönetimindeki 20 LG 060 plakalı otomobil, Çivril çevre yolu Galericiler Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Zeki Avcı'ya (65) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis sevk edildi.

Ağır yaralanan Avcı, olay yerinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Avcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Avcı'nın, 1 Şubat 1992'de Şırnak'ta şehit olan Piyade Er Gökhan Avcı'nın babası olduğu öğrenildi.

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