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Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 21:47 | Son Güncelleme

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, düğün salonuna giden çifti taşıyan R.A. (28) yönetimindeki 20 ALL 037 plakalı otomobil, Sanayi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Tekin'e (64) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tekin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Bulvar üzerindeki bir dükkandan çıkarak hızlı adımlarla karşıya geçme çalışan Tekin'e soldan gelen otomobilin çarpması yer alıyor.

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