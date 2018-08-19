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Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 18:31 | Son Güncelleme

Denizli'de otomobilin çarptığı yaya öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü.

R.K. yönetimindeki 20 EA 887 plakalı otomobil, Tavas makası mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Yetişek'e çarptı.

Yaralanan Yetişek haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetişek burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Denizli ölü yaya

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