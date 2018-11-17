Denizli'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Metin B. idaresindeki 20 PU 238 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki orta refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Cansu A'ya (19) çarptı.
Ağır yaralan Cansu A, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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