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Denizli'de otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 23:47 | Son Güncelleme

Denizli'de otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

H.A. idaresindeki 20 L 1322 plakalı otomobil, Cabar Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden M.K'nin kullandığı 20 LF 334 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kamyonette bulunan Mustafa Kırnata, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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1ölü 2 yaralı Denizli kamyonet trafik kazası

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