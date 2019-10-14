Denizli'de otomobille kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
H.A. idaresindeki 20 L 1322 plakalı otomobil, Cabar Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden M.K'nin kullandığı 20 LF 334 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonet yol kenarındaki tarlaya devrildi.
Kamyonette bulunan Mustafa Kırnata, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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